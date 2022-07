¡Robó un camión de Amazon! La intensa persecución en una carretera (video)

Una intensa persecución fue protagonizada por un hombre luego de robar dos viviendas e intentar huir en un camión de Amazon (video)

El Departamento Policial de Riverside en California, Estados Unidos, publicó un video en el que quedó grabado el momento en que un hombre es perseguido por la autopista mientras intenta huir en un camión de la empresa Amazon.

El hombre se adueñó del vehículo, luego de ingresar a dos casas rodantes y robar en la avenida Atlanta. Tras el incidente, el piloto del camión dio aviso a las autoridades para que accionaran.

El hombre fue identificado como Quintin Jarnall de 32 años. (Foto: Patch)

El hombre identificado como Quintin Jarnall Larks, de 32 años, dio fin a la persecución luego de impactar contra un vehículo y decidir huir a pie, tras dejar inservible el camión donde se conducía.

Finalmente, fue arrestado sobre los carriles de Day Street, ya que no le quedó otra más que entregarse.

Acusado de seis delitos

El detenido originario de Las Vegas fue trasladado a un centro médico para recibir autorización de seguir el proceso de imputación.

Posteriormente, fue recluido en el Centro de Detención Robert Presley, en donde se le acusará de hasta seis delitos, entre ellos: intento de asesinato, robo de vehículo, evasión imprudente de la policía y conducir bajo influencia de drogas.

Así fue la intensa persecución: