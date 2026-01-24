Líder provisional: Real Madrid gana de visita al Villarreal y presiona al Barcelona

-

Abonado a la efectividad de Kylian Mbappé, el Real Madrid (1º) ganó 2-0 en la cancha del Villarreal (3º), este sábado en la 21ª jornada de la Liga, para situarse con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º), que juega el domingo ante el colista Oviedo.

Tras la goleada 6-1 en Champions ante el Mónaco, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ofreció una copia menos brillante pero lo suficientemente sólida para imponerse a un Villarreal notable en la Liga pero decepcionante en la gran competición europea.

Decidió el duelo una combinación en el minuto 47 entre Vinicius y un letal Mbappé. En el tiempo de descuento, el astro francés completó su doblete de penal (90+4).

¿Cómo fueron?

Nada más comenzar la segunda parte, las dos estrellas se pusieron de acuerdo. Vini desbordó por la izquierda y su centro lo aprovechó con olfato Mbappé, tras un rechace, para marcar entre un mar de piernas.

Inferior, el Villarreal casi no llegaba al área blanca, pero a la hora de juego se encontró con una bola para empatar en una falta lateral que sacó Dani Parejo y remató alto, sin oposición, el capitán amarillo Gerard Moreno, en la más clara de todo el encuentro para el submarino amarillo.

Ya en la prolongación, una arrancada de Mbappé terminó en penalti. El "10" se encargó de marcarlo con un buen remate "a lo Panenka". Y abrazo cómplice con Brahim, quien venía de errar uno de esa manera en la final de la Copa África que Marruecos perdió.

Fue el gol 21 en el mismo número de jornadas del mejor artillero del futbol español, que además sirvieron para impulsar al Madrid a la primera posición con 51 puntos, dos más que el Barsa, que jugará contra uno de los coleros tratando de recuperar el punto de ventaja en la cima.