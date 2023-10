Investigan si médicos fueron asesinados por un error en Brasil

-

Autoridades investigan si los médicos fueron asesinados por "equivocación".

EN CONTEXTO: Acribillan a reconocidos médicos en pleno restaurante de Brasil

La policía de Río de Janeiro, Brasil, investiga si tres médicos asesinados el jueves 5 de octubre fueron baleados por "error", en medio de una disputa entre narcotraficantes y milicias parapoliciales en la región oeste de la ciudad, informaron este viernes las autoridades.

Los investigadores sospechan que los asesinos fueron ejecutados luego por sus propios pares, a modo de "castigo" tras confundir al blanco del ataque.

Renato Torres, secretario de la Policía Civil local, dijo en conferencia de prensa que "todas las pruebas" hasta ahora "conducen a la primera línea de investigación", según la cual uno de los médicos fue confundido con un integrante de una milicia parapolicial.

Según la prensa local, este "miliciano" estaba jurado de muerte por un bando rival aliado al grupo narcotraficante Comando Vermelho (CV).

Los médicos estaban sentados la madrugada del jueves a la mesa en un bar del paseo marítimo de Barra da Tijuca, zona acomodada de Río donde asistirían a un congreso de ortopedia, cuando fueron baleados por varios hombres vestidos de negro que bajaron de un vehículo y huyeron pocos segundos después, según imágenes de las cámaras de seguridad.

Los criminales efectuaron 33 disparos, según los medios.

Después del triple homicidio, las autoridades hallaron cuatro cuerpos, uno de los cuales pertenece a un sospechoso de haber participado del crimen, según Torres.

ATUALIZAÇÃO: quatro corpos foram encontrados pela DH.



Neste veículo perto do Riocentro estavam três corpos que seriam dos assassinos dos médicos na Barra.



Mais cedo a polícia localizou um carro na Gardênia, com um corpo que suspeita ser do bandido conhecido como Lesk. pic.twitter.com/UXcLafvKo1 — Tudo acontece no Rio de Janeiro (@TudoaconteceRJ) October 6, 2023

La policía cree que quienes mataron a los médicos por supuesto error fueron ejecutados luego, por orden de un "tribunal del tráfico".

"Nos parece que hasta ellos mismos se indignaron con la acción de sus miembros y realizaron ese castigo interno", afirmó el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro.

"Estamos lidiando con una mafia, una organización criminal peligrosísima", dijo Castro, quien repudió la "ausencia mínima de pudor de estas organizaciones que cometen un ataque cruel por error".

El jefe de la policía afirmó, sin embargo, que no descartan "ninguna" otra hipótesis.

Otro de los médicos ejecutados, identificado como Diego Ralf Bomfim, de 35 años, era hermano de la diputada federal por Sao Paulo Samia Bomfim, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y cuñado del diputado Glauber Braga, representante de la misma agrupación política por Río de Janeiro.

Minutos antes de ser asesinados, los médicos habían publicado una selfie. (Foto: captura de pantalla)

El PSOL es el mismo partido al que pertenecía Marielle Franco, una concejal negra asesinada en 2018 supuestamente por sus acciones contra milicias paramilitares.

Estos grupos, que surgieron hace unas dos décadas en la zona oeste de Río, dominan actualmente numerosos territorios de la ciudad, donde extorsionan a la población mediante violencia armada y el control de servicios como seguridad, gas, transporte o internet.