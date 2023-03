Irma Serrano, la actriz que nunca encontró el amor y vivió "relaciones tormentosas"

La actriz y política tuvo una larga trayectoria, pero nunca logró encontrar el verdadero amor de un hombre.

Irma Serrano "La Tigresa", quien falleció este 1 de marzo, se vio envuelta en polémica en varias ocasiones debido a sus amoríos, pero nunca llegó a establecer una relación formal, ya que la actriz y cantante enfrentó varios conflictos con sus relaciones amorosas.

Entre las más controversiales se encuentra las que tuvo con algunos políticos como con el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien en ese entonces estaba casado.

Además, también se le relacionó con figuras complicadas del mundo del espectáculo, como con Patricio Zambrano y Poncho de Nigris, exintegrantes del antiguo reality show Big Brother.

La Tigresa era una mujer que en repetidas ocasiones expresó se sentía segura de su belleza, talento e inteligencia.

Era una mujer que imponía a quien se le pusiera en frente. Sin embargo, en el amor de pareja no le fue tan bien como quizá ella hubiese querido.

Con un presidente



El romance entre Irma Serrano y el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, se dio cuando el político gobernaba México.

Los rumores sobre su relación iniciaron 1969. Sin embargo, en un principio no había confirmación de nada. Sólo eran eso: rumores. Más tarde, la actriz confirmó que sí había tenido una relación amorosa con el político.

Irma detalló en su libro "A Calzón Amarrado" que sí tuvo una relación amorosa con Díaz Ordaz. La actriz reveló que lo conoció "en una de tantas reuniones de políticos".

"Sí, lo quise mucho; él me quería mucho, me consentía mucho, nunca me prohibió o me dijo 'no hables de mí'", dijo Irma Serrano. Incluso, el político le regaló una casa.

Pero su romance prohibido no duró mucho tiempo, pues en 1974 se dice terminó su relación, luego de que la esposa del mandatario, Guadalupe Borja, se enteró de su traición. Hecho que la enfadó bastante hasta que inició una campaña de veto para que en su vida profesional se las viera difíciles.

Sin embargo, algo que marcó esta historia fue cuando Irma Serrano se vistió con un traje folclórico y contrató servicio de mariachis y acudió a Los Pinos para cantarle a la esposa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Fue esa vez en la que para La Tigresa todo acabó.

El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz mantuvo una relación prohibida con la actriz.

Más jóvenes



La Tigresa protagonizó las principales portadas de las noticias de la farándula cuando inició una relación amorosa con Patricio "Pato" Zambrano, ex integrante del show Big Brother, 30 años menor que ella.

En ese momento, el polémico personaje del reality show fue señalado de estafador y ladrón, ya que aseguraban que obtenía beneficios económicos de dicho amorío.

Incluso, en alguna ocasión, Irma Serrano lo acusó de haberla querido envenenar con una quesadilla. Sin embargo, "El Pato" Zambrano lo negó y aseguró que él siempre le brindó amor sincero.

Otro de los amoríos de Serrano fue el que tuvo con Poncho de Nigris, otro ex integrante de Big Brother, en 2003.

Aunque se les veía juntos en varias entrevistas, según el regiomontano sólo era parte del show. Aseguró que jamás tuvo una relación amorosa con la famosa actriz y que incluso algunos regalos que ella le ofreció, él se los devolvió para demostrarle que no tenía alguna intención material.

Fue en 2004 cuando Irma Serrano estuvo a punto de casarse con el cantante José Julián, quien tenía 29 años.

El hombre buscaba destacar en el género ranchero. Su relación se veía con dudas debido a las anteriores vivencias de la famosa en el amor.

Sin embargo, se unieron en matrimonio mediante una unión simbólica en una ceremonia indígena.

Aunque el idilio no duró mucho. A sólo días de casarse, La Tigresa lo acusó de no haberle "cumplido como hombre". Incluso, insinuó que el cantante tenía otras preferencias sexuales.

Deseo frustrado



Cuando La Tigresa había alcanzado los 70 años, intentó embarazarse mediante el procedimiento de in vitro, asegurando que tenía guardado el esperma de un amante que tuvo en la década de los 70: el de Alejo Peralta.

Sin embargo, tiempo después se dio a conocer que la actriz había perdido al feto que se había fecundado. Es decir, La Tigresa se quedó sin la posibilidad de ser madre.