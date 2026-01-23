IT: Welcome to Derry – El regreso al horror cotidiano oculto bajo la normalidad

-

IT: Welcome to Derry, la serie precuela basada en el universo de Stephen King, amplía su mitología desde un lugar más psicológico e incómodo que espectacular. Aquí, el terror cósmico no busca el sobresalto inmediato, sino reflejar miedos universales profundamente arraigados.

No te pierdas: "It: bienvenidos a Derry", ¿existe el pueblo en la vida real?

Lejos de limitarse al mito de Pennywise, la historia convierte al pueblo de Derry en un organismo viviente: un personaje más, enfermo y corrupto, donde el mal no irrumpe de golpe, sino que se filtra lentamente por cada rendija de la vida cotidiana. El resultado es una atmósfera de tensión constante, inquietantemente cercana a la normalidad que habitamos día a día.

Ambientada en la década de los sesenta, muchos años antes de los eventos ya conocidos, la serie se desarrolla en un contexto marcado por tensiones sociales, silencios colectivos y heridas históricas que nadie parece dispuesto a nombrar. El miedo latente a una guerra nuclear, propio del recrudecimiento de la Guerra Fría, convive con las luchas por los derechos civiles, integrándose como capas narrativas que enriquecen la historia sin convertirse en su eje central.

Desde el primer episodio queda claro que el horror no depende únicamente del monstruo, sino de todo aquello que la comunidad decide ignorar. Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, como creadores, logran romper esquemas del género sin perder la familiaridad que define la obra de King.

¿De qué trata?

Bill Skarsgård retoma el papel del aterrador Pennywise

La historia se desarrolla en la ficticia Derry, Maine, una ciudad aparentemente normal donde comienzan a repetirse patrones de violencia, desapariciones —especialmente de niños— y comportamientos inquietantes. A diferencia de las adaptaciones cinematográficas más recientes, IT: Welcome to Derry no depende exclusivamente del terror inmediato ni del susto fácil.

La narrativa se construye a partir de pequeñas señales acumulativas: miradas que se evitan, autoridades que investigan a medias y una normalidad sostenida a fuerza de negación. Tal vez sea Pennywise dominando la ciudad, o quizá solo una comunidad más que normaliza lo intolerable para hacer su vida soportable.

El relato funciona como una exploración del mal estructural: aquello que se hereda, se normaliza y se reproduce generación tras generación. Pennywise —o lo que representa— no es únicamente una entidad externa, sino el síntoma de una enfermedad social mucho más profunda y grave.

De ahí surgen los lazos generacionales y las historias que se repiten en ciclos de veintisiete años, cada vez que la criatura regresa para alimentarse nuevamente del pueblo.

Uno de los mayores aciertos de la serie es su elenco. Bill Skarsgård retoma el papel que lo consolidó como un referente moderno del terror, aunque esta vez desde una presencia más sugerida que explícita. La serie profundiza en las razones por las que la entidad adopta la forma del payaso, una exploración que motivó al actor a regresar a un papel tan exigente.

En una entrevista a SFX Magazine, el director y productor ejecutivo de "Welcome to Derry", Andy Muschietti, reveló que Skarsgård se convenció de volver al papel ante la oportunidad de explorar los orígenes y las formas primigenias de la criatura. Su interpretación se apoya menos en el impacto visual y más en una amenaza constante, como si el peligro nunca abandonara el encuadre.

Actuaciones memorables

La joven actriz Clara Stack sorprende como Lilly Bainbridge.

El reparto juvenil y adulto transmite vulnerabilidad sin caer en caricaturas. Los personajes se sienten atrapados entre lo que perciben y lo que se les permite decir, reforzando la idea central de la serie: en Derry, hablar tiene consecuencias.

La historia se sostiene donde otras propuestas similares fallan, gracias a actuaciones creíbles y acordes a la edad de los personajes. No necesita diálogos explicativos ni subrayados emocionales: de forma orgánica, las acciones hablan por sí mismas y permiten que el espectador descubra la verdad junto a los protagonistas.

Mención especial para Clara Stack, quien logra hacer creíble el terror provocado por la entidad; cada grito ahogado de su personaje vuelve el miedo más palpable para el espectador. Destaca también Matilda Lawler como Marge Truman, con el desarrollo de personaje más sólido de la serie, y el joven Arian S. Cartaya, quien da vida a Ricardo "Rich" Santos, uno de los personajes más entrañables de los últimos años.

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Una atmósfera opresiva construida desde el silencio y la represión, con una ambientación sesentera integrada a la narrativa.

Un enfoque social y psicológico del terror, menos dependiente del susto fácil y más apoyado en el desarrollo de personajes.

Una Derry viva y creíble, que funciona como extensión de la entidad y representación de la maldad estructural.

Coherencia temática con la obra de Stephen King, especialmente en su crítica a la indiferencia colectiva.

Aspectos discutibles

El ritmo pausado puede resultar exigente para quienes esperan un horror más directo.

Algunas subtramas se interrumpen abruptamente para generar impacto, perdiendo peso dentro del conjunto.

¿Es recomendable? Un rotundo sí.

IT: Welcome to Derry se siente menos como una serie de terror tradicional y más como una reflexión sobre la manera en que el mal se integra en las estructuras sociales. Aquí, el verdadero miedo no siempre tiene colmillos: a veces se manifiesta en la costumbre, la omisión o la decisión colectiva de mirar hacia otro lado.

El terror funciona porque resulta reconocible. Derry no es solo un lugar ficticio, sino una metáfora de cualquier comunidad donde los problemas se repiten hasta que alguien se atreve a enfrentarlos de raíz.

¿Habrá segunda temporada?

Los ocho capítulos de la primera temporada de IT: Welcome to Derry están disponibles en HBO Max. Hasta el momento, la plataforma no ha anunciado de manera oficial la renovación de la serie para una segunda temporada.

Sin embargo, un artículo de The Hollywood Reporter, centrado en los proyectos actuales del director Andy Muschietti, señala que la serie se encuentra en fase de desarrollo. Además, declaraciones previas de los creadores han indicado que el proyecto fue concebido con un arco de hasta tres temporadas, y que una eventual segunda entrega estaría ambientada en 1935.