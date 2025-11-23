"It: bienvenidos a Derry", ¿existe el pueblo en la vida real?

El proyecto despierta curiosidad sobre la existencia del pueblo Derry.
La serie exclusiva de HBO Max ha sido muy bien recibida por el público por las escenas aterradoras que ha tenido durante los primeros capítulos.
It: bienvenidos a Derry está basado en el libro de Stephen King, explora el origen de uno de los personajes de terror más conocidos del autor y responde una de las preguntas que los fans de las películas se hacían.
Tras el éxito del programa, los fanáticos del payaso se han preguntado si existe el pueblo, y la respuesta es que sí.
Cabe mencionar que hay dos 'Derry' en Estados Unidos. Uno real en New Hampshire y el ficticio de Stephen King en Maine.
El Derry ficticio es una representación del pueblo Bangor, Maine, el real, donde vivió King y que ha sido el lugar de inspiración para la obra.
Según el último censo, está habitado por 33 mil habitantes y fue fundado en 1969.