Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"It: bienvenidos a Derry", ¿existe el pueblo en la vida real?

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
23 de noviembre de 2025, 13:17
La serie de HBO Max explora el origen del icónico payaso de Stephen King. (Foto: X)

La serie de HBO Max explora el origen del icónico payaso de Stephen King. (Foto: X)

El proyecto despierta curiosidad sobre la existencia del pueblo Derry.

LEE: Estrenos imperdibles de diciembre en Netflix

La serie exclusiva de HBO Max ha sido muy bien recibida por el público por las escenas aterradoras que ha tenido durante los primeros capítulos.

"It: Bienvenidos a Derry" ha sido aplaudida por sus escenas estremecedoras. (Foto: X)
"It: Bienvenidos a Derry" ha sido aplaudida por sus escenas estremecedoras. (Foto: X)

It: bienvenidos a Derry está basado en el libro de Stephen King, explora el origen de uno de los personajes de terror más conocidos del autor y responde una de las preguntas que los fans de las películas se hacían.

Tras el éxito del programa, los fanáticos del payaso se han preguntado si existe el pueblo, y la respuesta es que sí.

Existen dos Derry: uno real en New Hampshire y otro ficticio en Maine. (Foto: X)
Existen dos Derry: uno real en New Hampshire y otro ficticio en Maine. (Foto: X)

DESCUBRE: Nuevo integrante se une a la familia de Los Simpson

Cabe mencionar que hay dos 'Derry' en Estados Unidos. Uno real en New Hampshire y el ficticio de Stephen King en Maine.

El Derry de King está inspirado en Bangor, donde vivió el autor. (Foto: X)
El Derry de King está inspirado en Bangor, donde vivió el autor. (Foto: X)

El Derry ficticio es una representación del pueblo Bangor, Maine, el real, donde vivió King y que ha sido el lugar de inspiración para la obra.

Según el último censo, está habitado por 33 mil habitantes y fue fundado en 1969.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar