Italia, Alemania, y Brasil comienzan con paso firme el Mundial Femenino

Las selecciones de Italia, Alemania, y Brasil dejaron clara su candidatura al título de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023

El Mundial Femenino 2023 sigue su marcha, esta vez con la primera jornada de los grupos F, G, y H. Los equipos disputan su camino hacia los octavos de final del torneo. Entérate de los resultados.

Italia 1-0 Argentina

Italia derrotó este lunes 24 de julio a Argentina 1-0 con un gol en el final de un partido intensamente disputado en el debut de ambas selecciones en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

"Yo sé que mi equipo dio lo mejor. Esto es una Copa Mundial, nos quedan dos partidos, y está todo para cualquiera", afirmó Yamila Rodríguez, delantera de la selección Argentina femenil.

Brasil 4-0 Panamá

La selección brasileña se impuso con facilidad por 4-0 a la debutante Panamá, gracias a un triplete de la mediocampista Ary Borges este lunes 24 de julio de 2023.

La 'Canarinha', vigente campeona de la Copa América, se reafirmó en el Estadio Hindmarsh de Adelaida, como una de las favoritas para llevarse el título mundial, poniéndose líder del grupo F.

Alemania 6-0 Marruecos

Con doblete de su estrella, Alexandra Popp, Alemania, aspirante al título Mundial, inició el torneo con un contundente 6-0 ante Marruecos este lunes 24 de julio en el Mundial Femenino de fútbol de 2023.

Las alemanas, campeonas del mundo en 2003 y 2007, acabaron pronto con las ilusiones de Marruecos de brillar en su estreno mundialista, anotando los primeros 3 goles antes del medio tiempo.