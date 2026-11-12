Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo con presunta espía china

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Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras verse involucrado en escándalos de infidelidad y espionaje.

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Jensen Huang renunció este jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo directivo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera, Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

El estadounidense-taiwanés Huang, de 63 años, dirigía la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

| URGENTE: JENSEN HUANG RENUNCIA A LA PRESIDENCIA, LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA MIEMBRÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NVIDIA CON EFECTO INMEDIATO. https://t.co/AYQZ9N2vA2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 12, 2026

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Las acciones del gigante tecnológico, que perdieron una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, se desplomaron en la apertura de Wall Street este jueves, aunque luego moderaban su caída.

Trump se pronuncia

La salida de Huang deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA.

Trump dijo que el empresario debería ser reemplazado por el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook.

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", afirmó el presidente en su red Truth Social.

NOW THAT Nvidia CEO JENSEN HUANG, who has done a fantastic job, has resigned, there is only one man to take his place - TIM COOK of Apple. A Legend replaces a Legend! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 12 2026, 10:29 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​‌‍​‍‌‍‌‌‌‍‌‌​‌‌‍‌​‌​‌‌‍​​‌ https://t.co/85xaE7y1OH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

Más escándalos

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna. El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Jensen ⁠Huang has publicly admitted to colleagues that he had an affair. The $4.5trn (£3.7trn) company he founded is now looking at claims he was targeted by Chinese intelligence. The CEO said he will 'cooperate fully' with the investigation. https://t.co/WosN4cIFcl https://t.co/Ko4oqwGcrG — Sky News (@SkyNews) November 9, 2026

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, algo que Pekín rechaza.

*Con información de AFP