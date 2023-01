"No estoy triste", dice Ivana Batcherlor tras su participación en Miss Universo

Ivana Batchelor se dejó ver muy emocionada y feliz tras su impecable participación en el Miss Universo 2022.

Ivana Batchelor, la representante de Guatemala en el Miss Universo, dio sus primeras declaraciones tras no lograr clasificar a la fase de las 16 finalistas y quedar sin la anhelada corona.

"No estoy triste (...) Esta experiencia fue muy increíble (...) estoy muy orgullosa de cada paso, de cada decisión que yo tomé. La verdad que habíamos demasiadas chicas hermosas este año, éramos 84 muy buenas", dijo Ivana.

Pese a que no clasificó al top de las favoritas, reiteró que su meta no ha sido obtener una corona, sino representar dignamente a Guatemala y hacer vibrar a las personas.

"Honestamente, como yo les había dicho en muchísimas entrevistas, mi meta nunca ha sido entrar al top, no ha sido la corona. Mi meta es que Guatemala sueñe, porque yo sé el potencial que tenemos en nuestro país, yo lo puedo ver y lo he admirado cada vez que veo a gente trabajando y luchando", sostuvo Batchelor muy emocionada.

Por aparte, en cuanto a su semblante, Ivana Batchelor aclaró a sus seguidores que no se encuentra triste, únicamente cansada por todas las actividades que realizó.

"Estoy desveladísima, después de toda la competencia (...) No estoy triste para nada, obviamente sí lloré un poco cuando no entré al top porque eran muchas emociones. Pero, no estoy triste. Yo decir estoy triste o enojada porque no entré al top, no, para nada", puntualizó.

Mira aquí la entrevista completa: