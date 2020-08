"No podemos pedir a todos que se queden encerrados en sus casas porque el Estado no podrá subsidiar la alimentación y el sustento de toda la población de manera sostenida, mucho menos de manera continua, si no hay nadie que produzca y pague los impuestos", fue una de las conclusiones del expresidente Jimmy Morales, al hablar del Covid-19 y las acciones que deben de emprender los Gobiernos.

Morales participó en el seminario virtual "Rally por la Esperanza", organizado por la Federación para la Paz Universal (UPF), la cual se llevó a cabo el 8 de agosto. En ella participaron miles de líderes mundiales y más de 1 millón de personas de 194 países vieron el evento en vivo, según myRepública.

Como acostumbra, el expresidente narró una historia. Esta vez se basó en la Plaga Antonina o Viruela, para referirse a lo que está sucediendo en el mundo con el Covid-19.

Morales recordó que una de las medidas que usaron los gobernantes fue establecer un aislamiento, que funcionó de manera temporal, pero "la actividad económica tenía que continuar... La viruela que asoló a la humanidad en el siglo II no fue erradicada hasta el siglo XIX. Entonces podemos tener el coronavirus durante mucho tiempo y debemos atacarlo, sí, pero también debemos aprender a vivir con él", aseguró.

Según el expresidente, "no podemos pedir a todos que se queden encerrados..., porque el Estado no podrá subsidiar la alimentación... La gente tendrá que salir a trabajar y producir, manteniendo las medidas pertinentes".

Hasta el momento, Guatemala ha reportado más de 64,800 personas contagiadas de Covid-19, de los cuales han fallecido 2, 467, según el último reporte del Ministerio de Salud.