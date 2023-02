"Secuestraron a mi hijo": Jimmy Morales habla sobre el sufrimiento de su familia

El expresidente Jimmy Morales fue proclamado como candidato a diputado y habló de su gobierno.

Luego de ser proclamado como diputado por el Listado Nacional, el expresidente Jimmy Morales se refirió a lo que hizo en su gobierno y lo que él asegura que "sufrió" su familia.

Resaltó que la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala acusó injustamente a su familia y que su hijo y hermano padecieron cárcel ilegal.

"No había nada, donde no había nada quisieron presentar un delito, y no les bastó con presentar un delito sino que quisieron hacerlo grandísimo y presentarlo a nivel mundial como que era un delito de gran impacto", aseguró.

Según Morales, el caso presentado en contra de su hijo y hermano tenía otro trasfondo.

"Secuestraron a mi hijo, secuestraron a mi hijo mayor a mi primogénito con tal de doblegarme y obligarme a entregar la Nación y no se conformaron con eso, también tomaron como rehén a mi hermano mayor, a Sammy y los tomaron como rehenes políticos con un doble propósito, primero presentarnos al mundo como una familia corrupta a la que había que derrotar y segundo para coaccionarme y que yo hiciera que ellos querían que hiciera", dijo.

También aseguró que el tiempo ha demostrado las verdaderas intenciones de la persecución en contra de su familia.

"Nadie de mi familia huyo, todos enfrentamos diligentemente la justicia, todos nos presentamos, mi hijo que estaba en Estados Unidos regresó para presentarse a la justicia, mi hermano se presentó, mi esposa se presentó, ninguno de mi familia huyó", agregó.

Jimmy candidato

El partido FCN Nación proclamó a los candidatos a diputados por el Listado Nacional, la primera casilla es ocupada por el expresidente Jimmy Morales.

Morales actualmente es diputado al Parlacen, tras dejar la presidencia del país. Pero para el próximo año quiere estar en una curul en el Congreso de la República.