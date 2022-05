Johnny Depp no estaría en la corte cuando se dicte el veredicto

Los medios europeos aseguran que Johnny Depp no estaría presente en el veredicto final de su juicio legal contra su exesposa, la actriz Amber Heard.

EN CONTEXTO: Jurado dará veredicto en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp

Medios de comunicación reportan que Johnny Depp podría no presentarse en la corte cuando se conozca el veredicto del juicio por difamación contra Amber Heard.

De acuerdo con las noticias de medios europeos, Johnny Depp se encuentra en Londres, Inglaterra, y no hay reportes de que haya tomado algún vuelo que lo trasladara a Virginia para llegar a la corte.

Jurado delibera

Siete jurados se encuentran deliberando y publicarán su decisión en cualquier momento de este martes 31 de mayo, incluso podría extenderse hasta mañana. Debido al volumen de instrucciones y formularios que deben llenar y cumplir su decisión toma mucho tiempo. El grupo lleva más de 4 horas deliberando contando el tiempo que se tomaron el pasado viernes.

Los reporteros especializados que cubren la historia desde la corte de Fairfax Virginia afirman que no es necesario que los actores se presenten cuando se dé el veredicto final. Se afirma que los abogados de Depp ya están en el lugar, incluso se encuentran en el lugar sus guardaespaldas.