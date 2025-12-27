Ataque armado en actividad deportiva deja dos fallecidos en zona 5

Un ataque armado se registró esta noche en la zona 5, cuando se desarrollaba un evento deportivo.
Dos personas fallecidas y un menor de edad herido es el saldo de un ataque armado registrado en la 17 calle y 33 avenida de la zona 5 capitalina.
Los fallecidos fueron identificados como Daniel Humberto Pineda Pacheco de unos 40 años y Brayan Waldemar Coc Lag de 18.
De acuerdo con testigos del hecho, hombres que se transportaban en una motocicleta pasaron disparando cuando se desarrollaba un encuentro deportivo que cada año se celebra en la Colonia El Limoncito.
Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia. Mientras, la Policía Nacional Civil acordonó el área a la espera del Ministerio Público.
*Con información de Reychel Méndez