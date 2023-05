Jordi Alba abandonará el Barcelona al final de la temporada

Tras 18 años en el club, Jordi Alba dice adiós al Barcelona.

Jordi Alba dejará el FC Barcelona al final de la actual temporada, después de 18 años en ese plantel y un año antes del final de su contrato, anunció este miércoles el club azulgrana mediante un comunicado.

"El FC Barcelona y el jugador Jordi Alba han llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el club hasta el final de la temporada 2023-2024", afirmó el Barça en su texto.

"El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Jordi Alba por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y logros en el futuro. El Barça siempre será tu casa", añadió.

❤️ GRÀCIES ❤️ GRACIAS ❤️ THANK YOU ❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

Alba se unió al Barcelona, el club en el que había comenzado a corta edad, desde el Valencia en 2012 y con el club catalán ha conquistado 19 títulos, entre ellos seis en la Liga española -el último en esta misma temporada- y uno en la Liga de Campeones (2015).

El veterano jugador de 34 años ha sido una figura importante en la última década en el plantel, brillando en la defensa y en la banda izquierda, aunque esta temporada se había visto relegado por el joven Alejandro Balde.

Jordi Alba ha disputado 450 partidos para el Barcelona, con un balance de 27 goles y 91 asistencias.

Con el anuncio de su salida del club, sigue los pasos de otro jugador emblemático como Sergio Busquets, que también abandonará el club al término del actual curso.

Ambos disputarán su último partido como locales en el Camp Nou el domingo ante el Mallorca.

Con la selección española, Jordi Alba tiene un título importante, el de la Eurocopa de 2012, donde marcó un tanto en la victoria 4-0 de la Roja en la final de Kiev frente a Italia.