Soy502 viajó a la aldea Los Ríos, en San Vicente Pacaya, donde fue posible captar de cerca y durante varios minutos la actividad volcánica que mantiene en alerta a autoridades y comunidades cercanas, aunque según pobladores no es tan intensa como en años anteriores.

Desde algunas semanas, la actividad eruptiva del volcán de Pacaya ha causado la alarma de pobladores en áreas ubicadas en las faldas del coloso, así como del personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que se mantiene en alerta.

En un recorrido de Soy502 a la aldea Los Ríos, en San Vicente Pacaya, se pudo captar durante varios minutos la actividad volcánica. Las enormes columnas de humo se pueden observar desde varios municipios, pero al estar al pie de este lugar, las fumarolas parecen interminables.

“El volcán ya tenía 11 años de no hacer erupciones así. En 2010 hizo una erupción muy fuerte en dirección a San Francisco de Sales, Calderas y El Cedro, donde acabó con las casas. Pero desde esa fecha para acá ha estado leve, con erupciones moderadas, pero ya tiene como año y medio que rompió un cráter y se ha visto la lava que desciende”, explica Jorge Hernández, un residente de la aldea Los Ríos, quien trabaja en la finca turística Buena Vista, cercana al volcán.

Desde las 7:00 de la mañana se han observado las columnas de humo desde varios sectores del centro del país. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Intensidad

Hernández considera que la actividad de estos días es leve y no se compara con la de 2010, cuando falleció el periodista Aníbal Archila, golpeado por las rocas que arrojó el volcán de Pacaya en aquella ocasión.

“Yo estaba en una loma con unos niños viendo la actividad cuando ocurrió una gran explosión que no había visto desde que tengo 'uso de razón' porque siempre he vivido aquí. Fue tal la magnitud, que las piedras cayeron cerca de las antenas de canales y solo porque había casetas con terrazas no ocurrió una tragedia mayor porque varios niños acompañaron a los periodistas”, recuerda.

Sin embargo, Jorge resalta que la erupción de 2010 no fue tan fuerte, comparada con la que ocurrió en la década de 1990, cuando materiales volcánicos cubrieron gran parte de la aldea, lo que provocó que el pasto y las plantas no crecieran durante cinco años.

Turismo cerca del volcán

La finca Buena Vista se ubica al pie del volcán Pacaya en la aldea Los Ríos, San Vicente Pacaya, Escuintla.

En el área se puede apreciar el volcán y caminar por senderos que están cubiertos por arena y lava petrificada.

El costo del parqueo es de Q20 y el ingreso por persona es de Q10. Para llegar, es recomendable utilizar un vehículo de doble tracción debido a que se recorre un tramo sobre la arena.

Delegados de la CONRED llegaron a la aldea Los Ríos para informar a los vecinos de la situación volcánica. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)