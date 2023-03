El motivador Jorge Lozano H invita a las guatemaltecas a dejar a los "cucarachos"

El conferencista y motivador mexicano arrancó su gira en Guatemala, y a pocas horas de su primera presentación reveló más detalles sobre esta.

Este jueves 16 de marzo, el conferencista mexicano Jorge Lozano H arribó a Guatemala para realizar dos presentaciones como parte de su gira "Estado civil: ingobernable".

A pocas horas de su primer encuentro con el público guatemalteco, Soy502 conversó con el reconocido motivador, quien compartió más detalles de su conferencia, pero también hizo algunas revelaciones de lo que hay detrás de cada charla que brinda.

Con mucha emoción, Jorge Lozano H arranca su esperada gira en Guatemala, país al que nunca imaginó viajar pero que le ha encantado. Sus presentaciones serán este viernes 17 y sábado 18 de marzo a las 8:30 pm. en el Teatro Lux.

"He recibido muchos mensajes de guatemaltecas. Me dicen: 'Jorge, no sé ni escoger los aguacates'. Entonces tenía que venir a Guatemala a dar mis consejos", expresó entre risas.

Antes de su presentación en el país, @jorgelozanoh revela la razón por la que debía iniciar su gira por Guatemala con “Estado Civil: Ingobernable”@soy_502 pic.twitter.com/obPsw8w1QI — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) March 17, 2023

El conferencista explicó que "Estado civil: Ingobernable" se centra en dar un mensaje de poder a las personas, en especial a las mujeres, sobre dejar atrás todo aquello que les ha hecho daño y darle paso a las cosas buenas en la vida.

Añadió que antes de subir al escenario siempre tiene presente su misión con el público. "Me considero una persona muy espiritual. Siempre, antes hago una oración y llamo a mi esposa, y si no me contesta, llamo a mi madre y le pido a Dios que me dé sabiduría", reveló.

Música, charlas y redes sociales

Jorge Lozano H lleva poco más de 10 años dedicándose a dar conferencias y ser motivador. Sin embargo, su sueño desde niño estaba ligado más a la música y al ser cantante.

"Cuando era niño, yo quería ser músico. Escribía canciones, pero no tenía una muy buena voz. Entonces me di cuenta que el escenario no nada más tenía la música para expresar emociones y sentimientos", contó a Soy502.

Aunque inició dando conferencias motivacionales para distintas empresas, su vida dio un giro total cuando descubrió las redes sociales, pues comenzó a recibir mensajes de muchas mujeres pidiéndole consejos sobre relaciones y temas de superación.

"Me di cuenta que la real necesidad estaba en los corazones de la gente. Venían de relaciones donde había humillación, donde no las valoraban. Dije 'hago más bien atacando este problema que cualquier otro'", agregó.

Jorge Lozano H busca dejar un mensaje positivo en cada presentación. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Por qué "cucarachos"?

Jorge Lozano H reveló cómo surgió el famoso término que utiliza en muchas de sus charlas para referirse a hombres "manipuladores, mentirosos, jugadores y malos amores".

"Cuando empiezo a dar mis consejos, me doy cuenta que entre más analogías le dé a la gente, más fácil es explicar ciertas cosas. Muchos de los mensajes que me llegaban eran de mujeres que pasaron por malas relaciones y no sé por que mi mente encontró esta la analogía perfecta".

"El cucaracho es este insecto que cuando mueves un refrigerador sale, cuando estás en tu casa dormida en santa paz, se te sube y dije: 'no hay nada que se parezca más a un mal amor, justo cuando pensaste que lo habías superado, regresa volando", agregó.

El conferencista @jorgelozanoh conversó con Soy502 y revela cómo le surgió la idea de acuñar el término “Cucaracho” y que se ha popularizado dentro de sus conferencias para referirse a un “mal amor” @soy_502 pic.twitter.com/zfRWQa0uM4 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) March 17, 2023

Para finalizar, el motivador mexicano reveló quién es la persona en la que encuentra inspiración. Siendo el mayor de cuatro hermanos, Jorge vivió la separación de sus padres, pero sobre todo la superación de su madre.

"Soy el hijo mayor de una madre que pasó por una separación. A mi madre yo la vi sacar adelante a sus cuatro hijos, y eso para mí fue una enseñanza, un aprendizaje. Cada vez que aconsejo a muchas mujeres, siempre veo la cara de mi madre en muchas de ellas", expresó.

Actualmente, Jorge Lozano H trabaja en distintos proyectos. Este año tiene contemplado continuar con su gira por varios países, además recién estrenó su nuevo podcast "Date cuenta" y pronto lanzará su tercer libro.