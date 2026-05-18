Cierran comedores para agentes de PNC y apuestan por bono de bienestar

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La PNC autorizó el cierre de los comedores policiales el pasado 15 de mayo y los depósitos del nuevo bono podrían iniciar en a finales de junio.

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La Policía Nacional Civil (PNC) autorizó el cierre de los comedores destinados al servicio de alimentación para agentes, como medida para implementar el nuevo bono de bienestar policial.

El beneficio económico que sustituirá la comida servida dentro de la PNC ronda los Q500.00 aunque todavía está en análisis aumentarlo a Q600.00

El subdirector de personal de la PNC, explicó que el cierre de los comedores comenzó a aplicarse desde el 15 de mayo; a partir de esta fecha también correría el pago retroactivo del bono para el personal policial. Según detalló, ya no es posible mantener ambos beneficios al mismo tiempo.

El bono de bienestar policial sustituirá el servicio de alimentación servida. (Foto: Archivo/Soy502)

"Por parte de Policía Nacional Civil el señor Director General ya emitió la resolución que da por finalizado el funcionamiento del servicio de alimentación servida y considerando que es a partir del 15 mayo el beneficio económico se considera retroactivo en virtud de la finalización", indicó.

Trámite

Del Ministerio de Gobernación (Mingob), Felipe Sánchez González, indicó que, tras realizar mesas de trabajo técnicas, el expediente administrativo para la creación del bono ya fue trasladado a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), en donde actualmente se encuentra en revisión técnica antes de pasar al Ministerio de Finanzas y luego a la Secretaría General de la Presidencia para la emisión del acuerdo gubernativo.

También señaló que el beneficio aplicará tanto para agentes operativos como administrativos contratados bajo el renglón 011.

De acuerdo Sánchez, si el expediente avanza sin contratiempos, los primeros depósitos podrían comenzar a reflejarse a finales de junio y el acuerdo gubernativo del Mingob agilizaría la entrega del bono.

“ Después de que lo recibamos ya aprobado por el acuerdo gubernativo esto haría que no pase más de una semana para poderlo formalizar si no es que menos tiempo ” Felipe Sánchez González , Ministerio de Gobernación

Según las autoridades, muchos agentes realizan labores en condiciones complejas y alejadas de áreas urbanas y el bono representa un apoyo económico para cubrir necesidades básicas de alimentación mientras cumplen sus funciones.

La información fue dada a conocer durante una citación en el Congreso del diputado José Chic.