Únete a la jornada de donación de leche materna del Hospital Juan Pablo II

La donación no solo nutre a los neonatos, también previene infecciones intestinales y respiratorias, impactando positivamente en su desarrollo.
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El Hospital Juan Pablo II lanzó una convocatoria para todas aquellas madres que quieran donar leche materna.
La cita es este martes 19 de mayo, de 8:00 a 12:00 horas, en el aula Magna, tercer nivel, del Hospital Juan Pablo II.
Puedes realizar una donación de leche materna o bien, llevar donación de leche materna congelada.
Toda la leche recolectada será para el banco de leche del Hospital Roosevelt.
El Banco de Leche Humana del Hospital Roosevelt es pionero en Guatemala y fundamental para la sobrevivencia de recién nacidos prematuros o con patologías graves.
Este centro procesa y distribuye el alimento bajo estrictos estándares de seguridad para reducir la mortalidad neonatal en el país.