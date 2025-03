José Rubén Zamora regresará a prisión, juez revocó medidas por orden de una Sala

-

El periodista José Rubén Zamora regresará a prisión luego de que el juez revocara las medidas sustitutivas otorgadas.

EN CONTEXTO: Sala revoca medida sustitutiva que juez Erick García otorgó a José Ruben Zamora

El juez Erick García dio cumplimiento a la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, la cual dejó sin efecto todo lo actuado por el juez desde octubre de 2024.

La resolución de la Sala abarca revocar las medidas sustitutivas a José Rubén Zamora, con las cuales logró salir de prisión.

En una audiencia, el juez dio cumplimiento a lo resuelto por la Sala.

"Señor José Rubén Zamora Marroquín, deberá volver a la situación que anteriormente se encontraba, esto con efecto inmediato, según lo resuelto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones", dijo el juez Erick García.

Con esta resolución, Zamora regresará a prisión preventiva de manera inmediata.

@drivera_soy502 Juez envía de nuevo a prisión a José Rubén Zamora. Una sala ordenó que revocara las medidas sustitutivas ♬ sonido original - Dulce Rivera

"El señor juez no tenía opciones, de manera que la Sala le ordenó hacer esto, a pesar de sus convicciones. Pudimos escuchar que él también está amenazado, recordarles que en este caso solo he tenido una audiencia, durante 22 veces han demorado maliciosamente el caso tanto el Ministerio Público como el querellante adhesivo. Sigo declarándome inocente, que he sido perseguido, criminalizado", dijo Zamora al concluir la audiencia.