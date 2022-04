Así rescataron a una joven que drogaron en un bar de zona 4

En redes sociales, una joven narró cómo se salvó de algo peor, gracias a que sus amigos la rescataron de un bar donde le dieron estupefacientes en una bebida.

Una joven denunció en una red social que salió con algunos amigos a un bar de zona 4 capitalina a divertirse, sin embargo, sus acompañantes notaron algo extraño en su comportamiento y la sacaron pronto del lugar. La joven hizo público el acontecimiento con la intención de alertar a otras jóvenes para que estén prevenidas.

"hola amigas de tw, quiero contarles para que tomen sus precauciones que el día de ayer me drogaron en un bar de zona 4 que se llama “el sótano” afortunadamente mis amigos me notaron rara y me sacaron de ahí inmediatamente pero por favor nenas, tengan mucho cuidado", sentencia la joven.

"Gracias a Dios estabas en buena compañía", responde una de sus amigas en las redes.

Otra usuaria también advierte que en Antigua Guatemala la drogaron en el bar El Barrio, pero estaba acompañada de amigos que se preocuparon por ella y la rescataron.

En la vía pública

Algunos internautas contaron en sus redes, que cerca del Campus Tecnológico (TEC) en zona 4 hay una mujer que finge llorar para causar lástima y provoca que la abracen, es en ese momento, la victimaria usa drogas para dormir a la víctima y secuestrarla.