Joven influencer se despide de seguidores tras recibir fuerte diagnóstico (video)

El reconocido titkoker conmovió a sus seguidores tras despedirse con un video en el que anunció que de nuevo tiene cáncer.

Emilio Betancourt, reconocido creador de contenido latino, sorprendió a sus seguidores tras anunciar que una vez más fue diagnosticado con cáncer, pero esta vez asegura que no tiene tratamiento.

A través de un video viral publicado en su cuenta de Instagram, el influencer se despidió de su público revelando que llegó su hora "de partir", por lo que comenzará a vivir al máximo el resto de sus días.

"El cáncer ha vuelto, campeones, y creo que es mi momento de partir. Mi nombre es Emilio Betancourt y a mis 25 años he vencido más de diez ocasiones al cáncer", explica en el clip.

Emilio se despidió con un emotivo video. (Foto: Instagram)

El joven que también es conferencista reveló que a diferencia de las otras veces en que ha sido diagnosticado, "en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento".

Betancourt se ha caracterizado por dar charlas y consejos en sus redes sobre el sentido de la vida y cómo a pesar de las adversidades, se puede salir adelante. Su video no fue la excepción, pues en todo momento mostró una sonrisa.

"Es por eso que el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos, son aquellas de felicidad porque en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr, así que me he ganado de ver a Dios a los ojos y decirle 'estoy listo para ir a casa Señor'", expresó.

Con tan solo 25 años, Betancourt ha tenido una difícil lucha contra la enfermedad que lo ha hecho perder un pulmón, una pierna y una costilla. Sus seguidores lo inundaron de comentarios dándole apoyo y pidiendo por su sanación.