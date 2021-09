¿Qué pasa si llamas al número de la tarjeta de "El juego del calamar"?

"El juego del calamar" inicia cuando un hombre, en plan desesperado, llama al teléfono escrito detrás de una tarjeta sin nombre que recibió tras jugar con unos niños en el metro. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿es real el número? ¿qué pasa si lo marcan?

La persona que le entregó la tarjeta al "hombre desesperado" le dijo que podía ganar mucho dinero jugando y que para ello necesita marcar el número que estaba detrás de la tarjeta, dar su nombre y fecha de nacimiento, para luego seguir las instrucciones que recibiría.

Luego de pensarlo, el hombre llamó y fue así como comenzó el reto. El primer juego que le tocó fue una versión de Green Light, Red Light, donde los perdedores eran asesinados por una muñeca gigante y aterradora, con ojos de ametralladora.

Sí, el número de teléfono existe

Tras rumores de que la historia de la cinta estaba basada en un hecho real, se sabe que no, que todo al final es ficción, pero lo que sí existe es el misterioso número telefónico.

El número pertenece a una persona que dijo que había recibido más de 4 mil llamadas diarias desde que la serie se estrenó, pues algunas personas se quedaron con ganas de jugar y de ganar.

Identificada como 'A', la persona habló con Money Today y dijo que ha recibido miles de llamadas en cuestión de días, lo que ya le ha causado molestia.

"He estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria. Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertado", dijo el afectado.

"Es hasta el punto en que, debido a que las personas se acercan sin sentido del día y la noche debido a su curiosidad, cada día llegan unas 4 mil llamadas telefónicas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que no vi la serie. Alguien que me llamó en broma me dijo que el número apareció en el programa".

Ante lo ocurrido, la productora de la cinta emitió un comunicado diciendo: "Estamos tratando de resolver esto mediante continuas llamadas telefónicas y reuniones cara a cara entre el propietario del número y la productora".

*Con información de MSN