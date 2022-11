Juez Miguel Ángel Gálvez abandona el país

El juez Miguel Ángel Gálvez abandonó el país antes de que se realizará la audiencia de antejuicio en su contra.

El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó a Soy502 sobre la salida del país del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. La institución indicó que se efectuó este viernes 4 de noviembre, a las 6:00 horas.

En horas de la tarde de este mismo viernes, Gálvez debía acudir a una audiencia preliminar sobre el antejucio en su contra.

El juez se pronunció

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, el juez explicó que presentó por escrito pruebas de descargo, las cuales fueron entregadas por su abogado.

Asimismo, Gálvez sostuvo que no se hizo presente a la audiencia por las irregularidades y falta de transparencia en el debido proceso.

"Quisiera manifestarles lo siguiente, que no comparecí a la audiencia tomando en consideración, que cuando se presentó la excusa, uno de los requisitos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso era la publicidad. Lamentablemente, se dicta una resolución en donde se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que el tipo de procedimiento no lo permite. Eso me llama la atención porque se evidencia las violaciones constantes al proceso de antejuicio. En ese sentido consideré prudente comparecer por escrito", explicó el juez Gálvez.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p — Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

Soy502 trató de comunicarse con el juez Gálvez para corroborar su salida del país, sin embargo, para el cierre de esta nota no se logró que atendiera el llamado.