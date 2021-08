Júpiter tendrá su mayor acercamiento a la Tierra este jueves 19 de agosto

En este mes de agosto el cielo no ha dejado de sorprender en cuanto a los espectáculos astronómicos.

Este jueves 19 se podrán observar a simple vista un brillante planeta Júpiter, que opacará la luminosidad de cualquier estrella en el firmamento.

El planeta Júpiter encontrará en su punto más alto cercano a la Tierra por lo que tendrá gran visibilidad.

What's up in the night sky? The Perseid meteor shower has peaked — but there's a great opportunity to spot Jupiter in opposition!



Tomorrow, Aug. 19, Jupiter will be directly opposite the Sun in our skies, and visible from sunset to sunrise if weather is clear: pic.twitter.com/IAtkFxT4VE — NASA (@NASA) August 18, 2021

El planeta estará en oposición hoy, lo que significa que estará opuesto al sol en el cielo de la Tierra. Con una magnitud de -2.9 muy dentro del alcance de la vista.

“Cuando un planeta está en oposición está en el lado opuesto de la Tierra al Sol. Si miras el Sistema Solar desde arriba y trazas una línea desde Júpiter hasta el Sol, cuando Júpiter está en oposición pasaría a través de la Tierra”, indicó Briony Lanigan, astrónomo del Observatorio Real de Greenwich.

El planeta será visible hasta el 31 de diciembre, aunque solo hasta el 2 de septiembre se verá con su mayor brillo.