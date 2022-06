¡Pausan deliberación! Jurado de juicio de Johnny Depp y Amber Heard seguirá otro día

El jurado discutió durante toda la jornada de este martes 31 de mayo y no concluyeron. Continuarán este 1 de junio.

Los miembros del jurado, que deliberan tras el juicio donde Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación, terminaron su jornada y continuarán este miércoles 1 de junio su trabajo voluntario hasta que obtener un veredicto final.

Según los especialistas, la deliberación del jurado podría durar unos dos días más debido al volumen de información que deben manejar, el número de formularios que deben llenar y las instrucciones que deben seguir para dar su postura, que favorecerá a alguna de las partes.

¿Cómo está integrado el jurado?

El grupo está formado por 5 hombres y 2 mujeres, de descendencia asiática, anglosajona y afroamericana que representan todas las edades. Sin embargo, la mayoría son jóvenes.

Según los especialistas, debido a que hay más hombres esto podría dar un lado de la balanza a Amber Heard, aunque solo son análisis de quienes llevan el caso. Según sus experiencias las mujeres suelen ser más duras con otras mujeres a la hora de evaluar.

Si el veredicto se resuelve esta semana Johnny Depp no estaría en la corte pues se encuentra en Londres, Inglaterra, los abogados y especialistas comentan que a Depp le conviene estar presente para ver al jurado a los ojos cuando se de el resultado, ya sea que gane o que pierda.

Para que se dé un resultado no es necesario que los actores estén presentes, basta con que la defensa de ambas partes estén en el tribunal para la lectura del resultado por parte de la juez Penney Azcarate.

"Es de su propio interés estar aquí por su credibilidad y por el hecho de que, tanto autoridades como el jurado han dado 6 semanas de su tiempo al servicio de este caso", afirmó Vinnie Politan, ex abogado y presentador del programa "Closing Arguments" de Court TV, canal especialista en juicios en vivo.

"Ël tiene que estar aquí, dijo que lo más importante era limpiar su nombre y lo debe demostrar físicamente en la corte" agregó, especialmente por considerarse por la persona abusada en la relación. El jurado lleva más de 9 horas de trabajo hasta ahora.