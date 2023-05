¡Me robaron mi pollo! Karely Ruiz cuenta su experiencia en Guatemala

La modelo de OnlyFans está en la capital, luego de conocer Antigua Guatemala.

EN CONTEXTO: Karely Ruiz ya está en Guatemala y así pasea por el país

Karely Ruiz está en Guatemala y en plena conferencia contó una experiencia amarga al responder si había probado algún plato guatemalteco.

“La verdad te voy a contar una cosa que me pasó hoy: pedí un pollo y me lo robaron, el repartidor dijo que fue porque mandó la foto que según él lo puso ahí, pero luego salieron y ya no estaba, no he probado la comida de aquí pero seguro es muy sabrosa”, dijo en una convivencia en la ciudad.

La modelo está en Guatemala. (Foto: Wilder López/Soy502)

Un regalo especial

La modelo recibió una camisola de la Selección Nacional al presentarse en Reilly's Antigua.

A través de la página "Momentos chileros del futbol guatemalteco" se viralizó una imagen donde la regiomontana luce parte de la vestimenta de La Sele junto a la modelo guatemalteca Kaeelen García.



Despegó su carrera al convertirse en el centro de atención por varios encuentros curiosos, además de ser actualmente pareja de Santa Fe Klan, aunque se rumora que están juntos por una colaboración artística.

Tiene 22 años de edad y nació en Monterrey, Nuevo León, se hizo famosa gracias a sus publicaciones en redes sociales y su cuenta exclusiva subida de tono en OnlyFans, donde genera grandes ganancias. También hace contenido en TikTok.

La famosa contó que previo a lo que hace, vendía dulces en un puesto, algo de lo que se siente orgullosa. También ha confesado que ha cambiado mucho físicamente gracias a cirugías estéticas.