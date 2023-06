La inesperada noticia de Karely Ruiz que ha preocupado a sus fans

-

Karely Ruiz preocupó a sus seguidores por la noticia de que podría alejarse de OnlyFans, plataforma que la catapultó a la fama.

La modelo e influencer de Monterrey, Karely Ruiz, podría volver a la televisión e incluso dijo que le gustaría trabajar al lado de Sebastián Rulli o William Levy.

En una declaración abrió la posibilidad de hacer una telenovela que demanda muchas horas de trabajo, esto le dejaría poco tiempo para OnlyFans.

La famosa habló con Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia en el programa "La caminera" de Exa y dijo que quería retomar sus estudios y abrirse paso a la actuación y para eso quiere prepararse.

"Me gustaría una telenovela y salir de buena pero ahorita todos los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado a futuro, me gustaría una novela, pero eso no sería ahorita, siento que primero me gustaría estudiar", dijo.

Karely Ruiz es una de las más famosas de la plataforma donde monetiza su sensual contenido. Recientemente estuvo en Guatemala.