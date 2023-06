-

Karim Benzema ya es jugador del Al Ittihad, el francés ha firmado por dos temporadas.

Karim Benzema ya es nuevo jugador del Al Ittihad de Arabia Saudí, así lo asegura el periodista Fabrizio Romano que explica que el francés ya ha firmado la parte principal del contrato con el equipo árabe.

Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

El contrato con el club que acaba de salir campeón de la liga donde juega Cristiano Ronaldo es por dos temporadas y Karim Benzema cobraría 100 millones netos por cada temporada.

Además, Benzema será embajador de la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial de 2030. Un papel por el que Benzema también recibiría dinero, se habla de alrededor de 20 millones de bonus.

El italiano Carlo Ancelotti no se lo esperaba en absoluto y se mostró sorprendido en la rueda de prensa de este domingo:

"He hablado con él esta mañana y me ha dicho que se despedía. Le he dicho que respeto su decisión y le agradezco por lo realizado en estos cuatro años".

Karim Benzema se despedirá mañana, 6 de junio, del Real Madrid con un acto institucional en Valdebebas.

Acto de homenaje y despedida de @Benzema.

Ciudad Real Madrid

⏰ 06 de junio | 12:00h CEST

En directo en #RMTV#GraciasKarim pic.twitter.com/EIfbTTl9wh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2023

Por ahora, el francés no tiene previsto comparecer ante los medios en esa despedida, pero sí que está previsto que envíe un mensaje a la afición del equipo blanco.

*Con información de Mundo Deportivo