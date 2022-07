El noble gesto de Keanu Reeves con un pequeño fan

Keanu Reeves se volvió tema de conversación en la red social Twitter, luego de una conmovedora publicación.

Y es que el productor de televisión Andrew Kimmel se encargó de transcribir una conversación que tuvo el actor con un pequeño fanático en un aeropuerto.

Foto: Twitter

Kimmel compartió con sus más de 60 mil seguidores el momento en el que el pequeño se acerca a su ídolo y comienza a interrogarlo.

"Keanu Reeves estaba en mi vuelo de Londres a Nueva York hoy. Un niño pidió un autógrafo en el equipaje y luego comenzó a disparar una serie de preguntas rápidas. Keanu felizmente respondió a cada uno", escribió.

Entre las preguntas que el pequeño le realizó fueron "¿Por qué estabas en Londres?, ¿Manejas?, ¿Vives en Nueva York?, ¿Dónde te estabas quedando en Nueva York?".

Aplauden su buen actuar

El protagonista de "Matrix" respondió felizmente a cada interrogante. Incluso, cuando su joven seguidor se quedó sin preguntas, el actor procedió a interrogarlo.

"¿Por qué estabas en Europa? ¿A qué galerías fuiste en París? ¿Cuál fue tu favorito?" preguntó Reeves al pequeño.

Dicha acción generó la admiración y los aplausos de los internautas, quienes lo calificaron como un ejemplo de ser humano.

"El hombre no podría haber sido más amable, especialmente después de un vuelo internacional. ¡Necesitamos más Keanus!", finalizó el productor.