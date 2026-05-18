Colisión entre picop y tráiler deja a cinco personas heridas

Provial atiende hecho de tránsito en el km 173.5 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. Colisión entre tráiler y automóvil mantiene obstruido el carril con dirección a oriente.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/0u9zd62EKZ