Colisión entre picop y tráiler deja a cinco personas heridas

El vehículo particular quedó destruido tras el impacto.
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Un percance vial se reportó en el kilómetro 173 de la Ruta al Pacífico, en jurisdicción de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, donde se vieron involucrados un picop y un transporte pesado.
Por razones que se desconocen, los vehículos terminaron colisionando, dejando a cinco personas heridas.
Tras varios llamados de alerta, al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Cuyotenango y Santa Cruz Mulua, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.
Luego de realizar las revisiones correspondientes determinaron que por la gravedad de los golpes necesitaban atención médica y fueron trasladados a distintos centros asistenciales.
En las imágenes se puede observar que el vehículo particular quedó destruido debido al impacto. Asimismo, el tránsito se vio afectado en el área ya que se mantiene obstruido el carril con dirección a oriente..