Kira Rudik, la congresista que toma las armas para defender a Ucrania

Kira Rudik, la congresista que toma las armas para defender Ucrania, ha recibido entrenamiento básico y cree que lo hará lo mejor posible.

Kira Rudik dice que las mujeres protegerán el país de la misma forma en que lo hacen los hombres y en la foto tiene una AK-47, que es el arma que le enseñaron a usar, explica.

"Aprendí a usar una Kalashnikov (AK-47) y me preparo para portar armas. Suena surrealista, ya que hace solo unos días nunca se me habría ocurrido. Nuestras mujeres protegerán nuestro suelo de la misma manera que nuestros hombres", escribió en su red social.

La televisora MSNBC la entrevistó y ella explica que se ha estado preparando físicamente para poder salir a combatir. Dice que días atrás ni se hubiera ocurrido tocar un arma, pero luego llegaron los ataques rusos.

Telling @thereidout the truth about #President #Zelenskiy, situation in #Kyiv and our #victories.



Im taking the interview on the stairs, because we hide under them during the airforce #attacks. #UkrainiansWillResist pic.twitter.com/g7bu3BgLwb — Kira Rudik (@kiraincongress) February 26, 2022

Escuchó las primeras sirenas de alerta de ataque, mientras ella tenía que ir al congreso para votar en la aprobación de la ley marcial. "Así que luego pregunté a las fuerzas armadas si podían darme un arma y me la dieron".

Indica que le dieron instrucciones de cómo actuar en diferentes situaciones. "Veo rusos siendo neutralizados por gente como yo y dije, no me voy a ir, voy a defender mi país y lo haré lo mejor posible".