¡No mates a las lagartijas de tu casa! Este es el motivo por el que aparecen

Estos inesperados invitados en tu casa sirven como un insecticida natural y te liberan de bichos indeseables.

Aunque no las veas, las lagartijas son bastante comunes en los hogares, excepto en los lugares de extremo frío y en donde no hay insectos. Si encuentra una lagartija en tu casa, tal vez sea mejor que no la mates, pues la mayoría no son peligrosos.

De acuerdo con Enséñame de Ciencia, las lagartijas son depredadores, y pueden ayudar a mantener bajo control las plagas de insectos. De todas formas pueden verse atraídas a tu casa por las frutas en tu cocina o el agua estancada, así que tienes que tener cuidado con eso.

Dragón de Komodo. (Foto: Pexels)

Sin embargo, la mayoría de lagartijas no muerden a las personas, a pesar de que sí poseen dientes. Algunas especies de reptiles son peligrosas para los humanos, como el Dragón de Komodo, que sí muerden y tienen una mordida letal, pero que no se encuentran normalmente rondando en las casas.

Información compartida por Experto Animal menciona que las lagartijas que veas en tu casa no son venenosas. De las pocas especies que son venenosas son el Lagarto de Chaquira o Escorpión Grande, que se encuentra en algunas zonas de México, Estados Unidos y Guatemala. Pero, te puedes despreocupar pues este lagarto es muy grande y no lo verás rondando por tu casa.

Especies de lagartos venenosos. (Foto: Experto Animal)

Si la presencia de una lagartija no te molesta solo debes dejarla tranquila. En caso que su presencia te incomode puedes colocar cáscaras de huevo en algunas zonas estratégicas de tu hogar. Esto también lo puedes hacer con café, ajo y ají molido.

Según el portal Cleanipedia, con retirar arbustos y troncos gruesos de tu jardín podrían eliminar la aparición de lagartijas, pues ahí suelen esconderse los insectos, y verifica las fuentes de agua, pues el agua estancada puede atraer a estos animalitos.