Lagunas Cuaches: Un sitio natural que resguarda tradición y memoria ancestral

-

Lagunas Cuaches, en San Juan Ostuncalco, destaca por su riqueza natural, histórica y espiritual. Este espejo de agua, considerado un sitio sagrado por la comunidad, atrae a visitantes que buscan tranquilidad, paisajes del altiplano y tradiciones ancestrales del occidente.

En el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 1, en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, se localiza la aldea Lagunas Cuaches, un destino que guarda una riqueza natural, histórica y cultural que cada vez despierta mayor interés entre visitantes nacionales y extranjeros.

Su nombre proviene de la existencia, años atrás, de dos lagunas que aparecían durante la época lluviosa y desaparecían en verano; "cuache" significa mellizo, haciendo referencia a estos dos cuerpos de agua que dieron identidad al lugar.

Es un buen lugar para tomarse fotos. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Con el paso del tiempo, factores ambientales y la intervención humana provocaron que solo una laguna permaneciera. Sin embargo, este espejo de agua se ha convertido en el principal atractivo turístico de la comunidad, ya que ofrece un paisaje sereno que refleja el entorno montañoso característico del altiplano occidental. Quienes transitan por esta ruta suelen detenerse para descansar, tomar fotografías y disfrutar de la tranquilidad que brinda el lugar.

Durante la primavera, la laguna se llena de vida con la presencia de patos y otras aves, lo que realza su belleza natural y la convierte en un punto ideal para el avistamiento y la contemplación de la naturaleza.

Además de su valor paisajístico, Lagunas Cuaches es considerada un sitio sagrado por los pobladores, quienes realizan rezos y ceremonias para pedir la llegada de la lluvia, similar a otras lagunas de importancia espiritual en el departamento, como Chicabal.

La comunidad también resguarda una historia significativa. Vecinos recuerdan que la aldea fue fundada en 1977 y desde entonces ha mantenido una estrecha relación con la laguna, la cual en el pasado fue utilizada para actividades domésticas.

Se ubica en el kilómetro 225 de la ruta nacional. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Hoy, este espacio es reconocido como patrimonio cultural y natural, por lo que se han impulsado esfuerzos comunitarios para su protección y recuperación.

Lagunas Cuaches representa una opción turística ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, conocer tradiciones ancestrales y descubrir rincones poco explorados del occidente guatemalteco, en un ambiente de paz, respeto y armonía con el entorno.