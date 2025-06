Lamentan muerte de Marielos Valdés, destacada ciclista guatemalteca

-

La joven era una destacada y reconocida ciclista guatemalteca. Su muerte ha consternado a quienes le conocieron.

La noche del domingo 1 de junio, trascendió en redes sociales el fallecimiento de Marielos Valdés Méndez, destacada figura del ciclismo femenino guatemalteco.

La noticia fue confirmada mediante una esquela por la Federación Guatemalteca de Ciclismo, en la cual lamentaron la partida de la joven y enviaron condolencias a familiares y seres queridos.

Foto: FGC

"La Asamblea General, Comité Ejecutivo, personal técnico y administrativo, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Marielos Valdés (...) Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos (...) que nuestro padre celestial dé consuelo a sus corazones en estos momentos difíciles", se lee.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la joven deportista; sin embargo, la noticia ha consternado a sus allegados.

Muchos de ellos indican que Marielos era una "joven sana". Otro usuario destaca: "No lo puedo creer. Ayer te vi montando bicicleta, todavía platicamos y ahora me vengo a enterar de que no estás".

Foto: Más Ciclismo

Destacada ciclista

Marielos Valdés destacó en el ámbito del ciclismo femenino, logrando obtener diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Formó parte del Team Femenino Macizo Cordelsa y fue participante de la Asociación Guatemalteca de Ciclismo Veteranos Master - Asomaster.

En 2023, fue la ganadora de la categoría MTB Femenina de 90 kilómetros, en el Gravelmaniac, desafío de ciclismo de ultradistancia en grava y asfalto.

