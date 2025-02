Barcelona consigue acortar puntos al Madrid tras ganar al Alavés

-

El Barcelona logró una victoria ante el Alavés este domingo y con ello acotar distancias al líder, el Real Madrid.

Un solitario gol al minuto 61 de partido dio la victoria al Barcelona frente al Alavés este domingo 2 de febrero en La Liga.

El triunfo supone los 3 puntos para el cuadro culé, pero también representa acercarse a cuatro del líder, el Madrid que el sábado perdió ante el Espanyol.

Mira el gol:

— تغطية 1 (@kqLsS8oKZe23766) February 2, 2025

Lamine Yamal se deslumbra con una jugada

El joven prodigio del FC Barcelona, ​​Lamine Yamal, volvió a demostrar por qué es una de las mayores promesas del fútbol mundial.

En el partido contra el Alavés, el canterano culé dejó una jugada individual para el recuerdo, regateando hasta seis jugadores con una facilidad impresionante antes de generar una peligrosa acción de ataque que lastimosamente no terminó en gol.

Lamine Yamal. #LALIGAHighlights | @FCBarcelona pic.twitter.com/DNKZSow4Kt — LALIGA English (@LaLigaEN) February 2, 2025

La acción de Yamal subió las redes sociales, donde varios aficionados no tardaron en compararlo con Lionel Messi, recordando los legendarios eslalón del astro argentino con la camiseta azulgrana.

No voy a decir a qué jugador argentino que compartió su camiseta y dorsal me recuerda, pero me recuerda a él. pic.twitter.com/KrurnJOdeM — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) February 2, 2025

"Es como ver al Messi de 2007 contra el Getafe", comentó un usuario, mientras que otro escribió: "El heredero está aquí

A sus apenas 17 años, Lamine sigue sumando actuaciones brillantes y actualmente es el jugador con más regates finalizados de forma exitosa en Europa.