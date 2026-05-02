Lando Norris arrasa en Miami y termina con la racha perfecta de Mercedes en F1

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El británico Lando Norris (McLaren) se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, resultado con el que puso fin al invicto de Mercedes en la temporada 2026.

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El vigente campeón del mundo, que partió desde la pole position, dominó las 19 vueltas en el Autódromo Internacional de Miami y cruzó la meta con una ventaja de 3.766 segundos sobre su compañero, el australiano Óscar Piastri, firmando el segundo doblete consecutivo de McLaren en este circuito.

El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), seguido por el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien avanzó al quinto puesto tras la sanción de cinco segundos al italiano Kimi Antonelli por exceder los límites de pista.

Antonelli, líder del campeonato mundial, cayó así al sexto lugar, mientras que el siete veces campeón Lewis Hamilton (Ferrari) terminó séptimo. El francés Pierre Gasly (Alpine) fue octavo y sumó el último punto disponible. Cerraron el 'top 10' Isack Hadjar (Red Bull) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

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La competencia estuvo marcada por las altas temperaturas, que afectaron el rendimiento de Ferrari, y por el sólido ritmo de McLaren, que se mostró superior durante toda la prueba. Mercedes, ganador de las cuatro primeras carreras del año, no logró mantener su racha.

Con este resultado, Norris sumó su cuarta victoria en carreras esprint y reafirmó su protagonismo en la temporada.