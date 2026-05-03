Capturan a hombre por disparar y amenazar a un vendedor

Capturado con pistola ilegal amenazaba a vendedor



En la 6ª avenida y calzada Roosevelt, zona 11, Policías de la comisaría 14 capturaron a Yonathan “N”, de 54 años, quien portaba una pistola ilegal con la que amenazaba a un vendedor, efectuándole varios disparos. pic.twitter.com/mj7URLJYdc