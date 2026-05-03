Capturan a hombre por disparar y amenazar a un vendedor

La víctima se escondió en el interior de un comedor para resguardarse.
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Durante un patrullaje de la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 2 de mayo, intervino en un ataque armado hacia un comerciante en la 6a. avenida y Calzada Roosevelt, de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.
Un hombre identificado como Yonathan "N", de 54 años, fue detenido luego de que disparará contra el vendedor, por razones aún bajo investigación, cuando fue visto por los agentes policiales quienes procedieron a su arresto.
La víctima habría corrido a esconderse en el interior de un comedor para evitar ser lesionado; la pistola de la cual se efectuaron los disparos, se portaba de manera ilegal por el sospechoso.