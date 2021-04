LeBron James se une al grupo de propietarios del Liverpool

La superestrella de la NBA LeBron James aumentó su participación en el club Liverpool de la primera división del fútbol inglés con la firma de un acuerdo que lo convierte en socio del Fenway Sports Group (FSG), controladora de los 'reds', anunció este miércoles la compañía.

___

___

El FSG anunció que LeBron y sus socios comerciales Maverick Carter y Paul Wachter se convirtieron en socios de la plataforma global de deportes, entretenimiento y bienes raíces con sede en Boston, junto con RedBird Capital.

LeBron, de 36 años, tenía una participación del 2% en el Liverpool, pero ahora tendrá una participación mayor en el equipo de la Premier League. Además, tendrá otra participación en los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas de béisbol, una empresa de gestión deportiva, una red regional de cable deportivo y del Fenway Racing de la popular serie de carreras de autos de NASCAR.

FUTBOL | #NBA superstar LeBron James has increased his ownership stake in #EPL club #Liverpool via a deal confirmed on Wednesday that makes him a partner in #FenwaySportsGroup. pic.twitter.com/DHZlY5WmWY — TheBuzz (@WTBdotcom) April 1, 2021

FSG tomó el control del Liverpool en 2010. La inversión y las transacciones que la acompañan valoran al grupo en 7.350 millones de dólares (6.260 millones de euros). El Boston Globe informó que la nueva inversión sería de unos 750 millones de dólares (639 millones de euros).

Se espera que la nueva inyección de capital permita al Liverpool recuperarse de las presiones financieras generadas por la pandemia de coronavirus.

Estamos "complacidos de dar la bienvenida a nuestro grupo de propietarios a LeBron, Maverick y Paul, con quienes hemos disfrutado de una exitosa colaboración durante más de una década", señala una declaración conjunta firmada por el propietario principal de FSG, John W. Henry y otros ejecutivos de la firma y el Liverpool.

La incorporación de la estrella de Los Angeles Lakers "es un hito importante para FSG y amplía y profundiza una amistad y una relación de muchos años que comenzó en 2010. Para nuestros fanáticos y seguidores: Ganar sigue siendo la fuerza motriz para todos nosotros", agregaron Henry y sus colegas.