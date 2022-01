Legionaria guatemalteca María Monterroso denuncia a su equipo en España

La legionaria guatemalteca denunció junto a otros compañeros situaciones que ocurren dentro del CD Badajoz de España donde juega en la actualidad.

María Monterroso compartió un comunicado el 11 de enero en el que describe la difícil situación que atraviesa en su equipo de futbol en España.

"Las plantillas de Tercera RFEF, División de Honor Juvenil y Primera nacional Femenina del Club Deportivo Badajoz queremos denunciar mediante este comunicado la grave situación que estamos sufriendo y que consideramos no se puede alargar", inicia el documento.

(Foto: C.D. Badajoz)

Según se explica solo ha recibido dos sueldos desde que inició en el equipo, además corre el riesgo de perder su residencia en Europa.

"Solo se nos ha abonado dos nóminas y ya acumulamos tres meses de impagos, hecho que nos resulta inadmisible a largo plazo debido a las cantidades que percibimos... Desde que empezó la temporada no hemos dejado de trabajar con absoluta profesionalidad a diario, disfrutando del futbol y siendo leales en todo momento al club que defendemos” se agrega.

Otros inconvenientes que surgen al no obtener su salario, son que no puede pagar el lugar donde reside, corriendo riesgo de ser expulsada y que no puede comprar alimentos además de correr el riesgo de perder su permiso de trabajo.

"...Hay problemas con el pago del alquiler de los pisos (apartamentos) y de las habitaciones individuales que se acordaron contractualmente, lo que impide que podamos desarrollar con normalidad nuestro día a día al tener problemas de impagos con los propietarios de dichos inmuebles".

"...A todos estos incumplimientos de suma el quebrantamiento de lo acordado con respecto a la manutención de los y las futbolistas de las tres plantillas. No solo corremos el riesgo de perder nuestra residencia, también nos vemos desamparados en lo que a alimentación se refiere puesto que muchos de nosotros y nosotras nos hemos quedado sin comer en numerosas ocasiones...", describen.

Monterroso corre el riesgo de perder su residencia. (Foto: Instagram)

Otro problema es que los equipos no cuentan con médicos o asistentes sanitarios desde el inicio de la temporada "pues el único miembro del cuerpo técnico abandonó al plantel por falta de pago".

Los y las jugadoras amenazaron con tomar acciones en protesta pues consideran injusto e insostenible lo que atraviesan:

“Las plantillas tampoco descartamos declararnos en huelga si en los próximos días los responsables no toman cartas en el asunto y además de cumplir con los compromisos acordados ofrecen a todos los trabajadores que componen el club una solución”.

