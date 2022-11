Leonardo García revela detalles de su relación y salud de Andrés García

El actor Leonardo García expresó en un extenso comunicado su preocupación por la salud de su padre pues asegura que le han negado completamente el acceso a verlo.

A través de las redes sociales el mexicano que aparece en la película guatemalteca "Gol de Plata" expresó su sentir ante la imposibilidad de comprobar cómo está Andrés García, quien a aparecido en diversas publicaciones en medios mexicanos, muy desmejorado.

"No he querido pronunciarme en cuando a la vida personal de mi papá, debido a que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que me he mantenido al margen a nivel público y mediático para evitar causar cualquier cosa que puede alterar su paz... a nivel personal he hecho lo posible por estar cerca de él...", se lee en el documento publicado en Instagram.

"Desde hace mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real pues la persona que en ocasiones lo atiende, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa ni los cuidados que él está recibiendo y cuando él está con ella, no nos da acceso a visitarlo, la única información a la que esporádicamente obtenemos acceso es lo que la persona dice a los medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolorosa, dañando su integridad, su imagen y eso como familia nos duele y lastima". continuó.

"En varias ocasiones he tratado de contactar a mi papá con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo e incluso estuve en Acapulco estos días con la intención de verificar la situación...brindarle mi apoyo, pero me fue imposible", externó.

" Tampoco estoy de acuerdo con que Margarita exponga a mi papá de sea manera y me parece muy injusto, pues mi papá ha sido sumamente trabajador y todo lo obtuvo sus logros y con mucho esfuerzo, no sé qué intereses personales o económicos tenga Margarita y su hija con mi padre, alejándolo de quienes lo queremos, pero no lo vamos a permitir" cerró.

Esta es la primera vez que Leonardo explica la situación que vive en su círculo íntimo, ante esto, la cantante guatemalteca Flaminia le ofreció todo su apoyo en este duro momento.

"Cuentan con todo nuestro apoyo amor, estoy muy orgullosa de ti, ¡te adoro!", escribió la famosa.

