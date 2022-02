Lewandowski de nuevo contra Messi: "The Best es más importante que el Balón de Oro"

Lewandowski dijo en una entrevista que el premio más importante es el "The Best", porque profesionales del fútbol y prensa votan en él.

Al parecer, Robert Lewandowski sigue con la espina clavada por el Balón de Oro, ya que en el 2020 no lo recibió por la pandemia del Covid-19 y en el 2021 fue para Lionel Messi.

Sin embargo el delantero del Bayern se tomó una pequeña revancha, al conseguir el premio The Best de la FIFA, como el mejor futbolista del mundo.

“He estado pensando últimamente y llegué a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA”, dijo Lewandowski a la revista polaca Pilka Nozna.

“Los capitanes y entrenadores de cada Selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión… Tal vez en el ranking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”.

Lewandowski se volvió a referir a Messi

Durante la entrevista, Lewandowski volvió a referirse a Lionel Messi, quien para el premio The Best eligió a Neymar Jr., Kylian Mbappé y Karim Benzema, a pesar de haber dicho que el artillero del Bayern se merecía el Balón de Oro de 2020.

“Yo sí lo voté, porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, dijo Lewandowski.

“No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí. Lo importante es disfrutar del juego y ayudar a mis compañeros a ganar”.