El Liceo Guatemala se pronuncia por denuncias de acoso sexual

Luego de una serie de denuncias públicas sobre acoso sexual en el interior del Liceo Guatemala, esta institución educativa se pronunció.

En su cuenta de la red social de Twitter, el Liceo Guatemala lamentó lo que vivieron alumnas y exalumnas quienes denunciaron falta de apoyo para dar soluciones inmediatas.

Además, el colegio puso a disposición un correo electrónico para que, por esa vía, sean enviadas las denuncias respectivas.

“Si desean hacer una denuncia o alguna propuesta de formación al respecto, les agradeceríamos lo envíen a sugerencias@liceoguatemala.edu.gt", se lee en el mensaje.

A nuestras alumnas y exalumnas:

Lamentamos las situaciones que mencionan y la falta de apoyo para dar soluciones inmediatas.

Si desean hacer una denuncia o alguna propuesta de formación al respecto, les agradeceríamos lo envíen a sugerencias@liceoguatemala.edu.gt — Liceo Guatemala (@liceoguatemala) March 9, 2021

Las denuncias

Varias mujeres denunciaron en redes sociales que dentro de dicho colegio sufrieron acoso por parte de maestros y expusieron, algunas, que los catedráticos sabían que compartían fotografías íntimas de las estudiantes.

“Liceo Guatemala: cuando había un profesor que tenía fotos de sus alumnas en falda y aún sigue dando clases en el colegio”, denunció una mujer en Twitter.

Además, otra mujer afirmó: “Liceo Guatemala: I´m talking to you. Cuando nos dieron una charla con un ginecólogo que nos recalcó el valor de ser "0 kilómetros”. Cuando hombres difundían fotos íntimas y nos culpaban a nosotras, cuando nos quejamos de algunos profesores y no hicieron nada”.

“Liceo Guatemala: cuando se pasaron muchos packs e hicieron una charla en donde si se volvía a saber que alguien pasaba fotos la iban a expulsar, pero no iban a hacer nada con los que tuvieran ese pack o lo hayan pasado”, se lee en otro mensaje.

En redes sociales circulan otras denuncias públicas sobre las cuales el establecimiento educativo dijo dará seguimiento.