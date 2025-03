"Listo para estrenar": así luce nuevo paso a desnivel próximo a habilitarse en Mixco

-

El nuevo paso a desnivel en Mixco está "listo para estrenar", asegura el alcalde.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Mixco Neto Bran se pronunció al respecto del paso a desnivel que será habilitado en el municipio, asegurando que todo está "listo".

"Soy un alcalde que no descansa, no viaja, que no para de trabajar. Mi único objetivo es que Mixco siga en desarrollo! Listos para estrenar paso a desnivel", escribió.

(Foto: Neto Bran)

Según dijo el pasado 8 de septiembre, la obra estaría lista este sábado 8 de marzo; sin embargo, Mynor Espinoza, de la Municipalidad de Mixco, indicó que están a la espera de lo que se establezca según los avances de la empresa.

El jefe edil compartió una serie de imágenes y un video para mostrar cómo luce la obra a pocos días de su habilitación.

El proyecto fue anunciado por la comuna mixqueña a principios de septiembre de 2024.

Este está conformado por una rotonda superior y ocho carriles de sobre nivel y superiores.

Cuatro carriles permitirán a los automovilistas conducirse sin detenerse hacia y desde Bosques de San Nicolás: dos en la parte inferior y dos en la superior hacia cada sentido.

Mientras que en la rotonda superior, los automovilistas podrán entrar o salir de Minervas para dirigirse hacia Bosques de San Nicolás o hacia El Naranjo con dirección a la Ciudad de Guatemala.

Buscan mejorar movilidad

Según la Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra), más de 500 mil vehículos circulan por el municipio. Con el nuevo paso a desnivel, buscan mejorar la movilidad de conductores.

Específicamente de más de 80 mil conductores que provienen de San Juan, San Pedro las Minervas, en zona 1, 4, 6 y 11 de Mixco.

Mira el clip:

