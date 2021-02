El Liverpool se solidariza con Alisson por la muerte de su padre

El Liverpool, club campeón de Inglaterra, afirmó este jueves estar "profundamente triste" por el fallecimiento en Brasil del padre de su arquero Alisson Becker.

Jose Agostinho Becker, de 57 años, padre del portero del Liverpool, falleció el miércoles tras acudir a nadar en un lugar de su propiedad en Lavras do Sul, publicó la prensa.

El Liverpool publicó un mensaje de apoyo a Alisson en Twitter, con una fotografía del arquero y el menaje "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), el emblemático lema del equipo de Anfield.

"El Liverpool FC está profundamente triste por la trágica muerte del padre de Alisson Becker, Jose, el miércoles en Brasil", se lee en el comunicado del club.

"Nuestras condolencias, de todas las personas del club, para Alisson y la familia Becker en este increíblemente difícil y triste momento", apuntó.

Compañeros de club de Alisson, como Adrián y Virgil Van Dijk, también trasladaron su pésame a través de las redes sociales, al igual que futbolistas rivales, como el guardameta español del Manchester United David De Gea, que le escribió "Todos estamos contigo", junto a una fotografía de ambos abrazados.

El Liverpool tiene programado su próximo partido para el domingo, contra el Sheffield United.

You’ll Never Walk Alone, @Alissonbecker ❤️ pic.twitter.com/58Uf4bcKAB — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021

We are all with you pic.twitter.com/mLG2noMpXO — David de Gea (@D_DeGea) February 25, 2021