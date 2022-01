Filtran llamada de Yolanda Saldívar al 911 tras asesinar a Selena (video)

En la supuesta llamada que realizó Yolanda al número de emergencia, se escucha confesar entre lágrimas que asesinó a Selena.

En redes sociales se hizo viral un video en el cual se puede escuchar el supuesto audio de la llamada que realizó Yolanda Saldívar al 911 luego de asesinar a Selena Quintanilla.

En el material se escucha a Saldívar llorando, razón por la que algunas palabras no son muy comprensibles. Según el audiovisual, la acusada sostuvo una breve conversación con dos policías.

La llamada

Uno de ellos, fue identificado como Larry, en donde él le dice que la está apoyando, esto luego de que ella le dijo que no quiere vivir y de que se quiere matar.

“Me quiero matar, no quiero salir de la camioneta”, dijo Yolanda.

"Mira lo que le hice a mi mejor amiga, no he hecho nada bien, mira lo que le he hecho. Dios sabe que yo la amaba muchísimo. Acabo de escuchar en la radio que yo la maté", agregó.

Posteriormente, habla otro oficial, quien trató de calmarla para luego pedirle dejar el arma en el suelo y que se entregara a las autoridades.

“No quiero vivir con esta vergüenza, con la critica del resto del mundo, el resto de la vida será una tortura porque no seré capaz de vivir en paz y mi armonía conmigo, nunca me perdonaré”, se escucha decir a Saldívar.

