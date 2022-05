Llaman a Paola Chuc la "Juez de hierro" por altercado en casting de "La Academia"

Paola Chuc fue llamada "La juez de hierro" en Tik Tok por un altercado que vivió con un participante durante el casting de "La Academia" celebrado en Quetzaltenango.

OTRAS NOTICIAS: Paola Chuc sorprende a sus seguidores con un nuevo look

En un video que circula en la red social se ve a un joven en el escenario frente a un jurado, entre los evaluadores estaba Paola, ganadora del primer lugar de "La Academia" en 2018.

"Quiero que proyectes con tu voz y con tu cuerpo, quiero escucharte con una salsa por favor", le dijo al aspirante que estaba en el escenario.

En ese momento él comenzó a cantar "El triste", una balada interpretada por José José y a la vez comenzó a bailar como si la pieza fuese del ritmo solicitado, esto no le gustó a la famosa.

"Eso no es salsa, ¡una salsa por favor!, una de Marc Anthony".

"No tengo una salsa", le dijo al participante que se quedó callado un momento mientras otro de los jurados le dio las gracias por asistir.

Paola respondió a los comentarios surgidos por la situación:

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar en la plataforma y Paola quiso explicar su lado de la historia. Cabe recordar que el evento exige disciplina y tanto los maestros como el jurado del show mexicano no tiene piedad con los académicos.

A través de su cuenta oficial Chuc contestó:

"Seré muy puntual porque creo que muchas cosas en este video se malinterpretaron un poquito, él es Santos José y realizó el casting de "La Academia" en Xela el pasado 30 de abril, esta es la última fase que vivieron los participantes ese día, en los dos filtros anteriores mis compañeros y yo les recordamos a los participantes que debían prepararse para la última fase, donde calificaríamos la versatilidad musical de cada aspirante, a cada uno se les puso a prueba con diferentes géneros musicales entre ellos, salsa",explicó.

"Todo comenzó cuando yo le pedí a Santos José que cantara una canción en salsa y él automáticamente cantó "El triste", sabemos que es una canción que se ha transformado a diferentes géneros pero no es la mejor elección para representar al género como tal, cuando le pedí que me cantara otra canción lo dije en un tono muy serio y expuse a Santos a una presión que comprendo porque estuve en sus zapatos, sé que la mente se nubla frente a los jueces y lo comprendo totalmente", dijo.

"En lo personal sé que 'La Academia' es un reality show y es un concurso donde nos exigen y nos exponen a muchísima presión", agregó.

La cantante nacional dejó un mensaje al joven donde lo motiva a seguir su sueño:

"Santos José: en los dos filtros tuve la oportunidad de calificarte te dije el talento tan lindo que tenías, ese don que Dios te dio, que sirva para compartirlo con todo el mundo, vas a llegar lejos y sé que te vas a seguir preparando para seguir brillando, por lo mismo te felicito porque no es fácil estar frente a tantas personas y lo diste todo en ese escenario, sé que no es fácil así que quiero disculparme contigo y con las personas que vieron el video, no tuve tacto a la hora de solicitar el cambio de canción y tomaré en cuenta todos los comentarios que a veces es duro leer pero me ayudan y nos ayudan a seguir creciendo y a darnos cuenta de nuestros errores, los espero en el próximo casting y los quiero", concluyó.

MIRA LOS VIDEOS:

@laacademia.2022 #laacademia #laacademia20años #casting #quetzaltenango #quetzaltenango ♬ sonido original - La Academia 20 Años