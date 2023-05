"Busco novia con casa": el llamativo letrero de un turista en Antigua

Un turista extranjero acaparó la atención de los transeúntes en Antigua Guatemala tras posar con un llamativo cartel.

En redes sociales se viralizó un video que muestra a un turista extranjero sosteniendo un inusual cartel en sus manos, esto mientras se lo muestra a quienes transitan en las calles de Antigua Guatemala.

Lo llamativo de la grabación fue el texto que tenía el letrero, pues el hombre de quién se desconoce su identidad y nacionalidad, está en busca de novia en el país, y lo dejó saber de esa manera.

"Buscando una novia con casa y dinero", se lee en el cartel.

Turista extranjero acaparó la atención en Antigua Guatemala por su llamativo cartel.@soy_502

Video: copordropgt. pic.twitter.com/z57oVamavq — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) May 15, 2023

Esto dicen las autoridades municipales

Para conocer sobre el caso, Soy502 consultó con las autoridades municipales de Antigua Guatemala. Por su parte, Hugo Castillo, vocero de la Municipalidad, informó que el hombre no representó riesgo para la población y visitantes.

Según explicó Castillo, en estas situaciones son las mismas personas quienes denuncian y hacen un llamado de apoyo a la Policía Municipal (PM). Por lo que, de recibir denuncias, se le solicita a la persona que abandone el lugar o bien, se coordina con la Policía Nacional Civil (PNC), en el caso de que esté realizando desorden público.

Finalmente, el vocero de la municipalidad indicó que Antigua Guatemala es un municipio muy grande y que recibe todo tipo de turistas extranjeros, como en el caso de este hombre y su inusual cartel.

Por aparte, en redes sociales internautas reaccionaron positivamente a la grabación, y tomaron con gracia y broma este hecho. Hubo quienes resaltaron su aspecto físico, por lucir un poco descuidado y con ropa "sucia".

"Será este mi ser amado", "Yo lo quiero, pero tengo un problema, es que no tengo casa ni dinero. Creo que con una bañadita y ropa limpia ya cambia todo", "No sean así, pienso que el don no sabe leer y alguien le hizo ese cartel", escribieron algunos internautas.