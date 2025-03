Estados Unidos usa prisión de Bukele y envía integrantes del Tren de Aragua

-

Nayib Bukele anunció que 238 miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua llegaron a El Salvador enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad.

El 3 de febrero, en su visita a San Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que Bukele había hecho el ofrecimiento de acoger a presos enviados por Washington.

"Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año", aseguró el mandatario en la red social X.

Estados Unidos incluyó a este grupo criminal en su lista de organizaciones terroristas.

El Cecot es la prisión de máxima seguridad que el gobierno de Bukele levantó para encerrar a pandilleros detenidos en el marco de su "guerra" en contra de esos grupos criminales lanzada hace casi tres años.

El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua. Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Sudamérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

"Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros", agregó Bukele.

Tres países centroamericanos, Guatemala, Panamá y Costa Rica, han aceptado servir de "puente" para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta reclusos.