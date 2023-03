¿Por qué lloró Gloria Trevi durante su concierto en Guatemala?

Gloria Trevi lloró de emoción delante de los guatemaltecos durante su "Isla Divina World Tour". Esto ocurrió por un gesto que los asistentes tuvieron con ella.

La mexicana se presentó el 11 de marzo en Futeca Cayalá con su "Isla Divina World Tour" y sorprendió a sus fans cuando entre lágrimas les dio este mensaje:

"Guatemala, no me hagas esto empezando el show porque se me va a cerrar la garganta, piso la tierra que pisas, beso la tierra que pisas cabrón, hay veces que estoy cansada de tanto pinche ataque, pero luego me encuentro contigo y digo 'a huevo, ¡que me vale madre!' y seguimos adelante, ¡gracias!".

(Foto:: Oficial)

¿Por qué se emocionó tanto Gloria Trevi al borde del llanto?

Al iniciar su concierto, los fanáticos la ovacionaron y le aplaudieron. Luego le gritaron al unísono y en varias ocasiones: "No estás sola", esto la conmovió mucho.

"Guatemala haciéndole saber a Gloria Trevi qué no está sola durante el concierto de Isla Divina", escribió la usuaria de Twitter @SaaYuri quien además subió un video.

El usuario de Instagram Hugo Sanchez subió el momento en el que La Trevi dedicó al público unas palabras en agradecimiento.

La famosa ha estado en el ojo del huracán, pues estaría enfrentando nuevos cargos por el caso del clan Trevi-Andrade en Estados Unidos, del cual ya había sido absuelta.

A inicios del 2023 expresó a los medios mexicanos en conferencia de prensa que espera que el caso se litigue en una corte, además de revelar que ha sufrido de ataques injustificados y que a veces ha tenido que frenarlos a través de sus abogados.

MIRA EL MOMENTO:

Guatemala haciéndole saber a @GloriaTrevi qué NO ESTÁ SOLA ❤️‍ esta noche durante el concierto de Isla Divina



Futeca Cayalá @AGM0128 pic.twitter.com/zGtxYTNil3 — y ♡ (@saayurigt) March 12, 2023

RECUERDA SUS PALABRAS: