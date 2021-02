"La Llorona", la película escrita y dirigida por el guatemalteco Jayro Bustamante obtuvo la nominación a un Globo de Oro en la categoría "Mejor Película en Idioma Extranjero".

La revista estadounidense "Variety" había pronosticado que esta película estaría nominada. De acuerdo con la información de los Golden Globe, el largometraje guatemalteco compite por el galardón contra "Another Round" (Dinamarca), "The Life Ahead" (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two Of Us (Francia).

Es la primera vez que una película guatemalteca es nominada en los Golden Globe Awards y compite, también, por una nominación en los premios Oscar.

En la página oficial de los Golden Globes aparece la nominación. (Foto: Golden Globes)

Recientemente, Jayro Bustamante compartió que el Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) seleccionó a "La Llorona" como una de las películas más influyentes e innovadoras de 2020 en "The Contenders 2020".

De acuerdo con la descripción del MoMa, la selección de películas en este rubro están "destinadas a premiarse o a convertirse en clásicos de culto", señala Bustamante.

Por aparte, "La Llorona" obtuvo una histórica nominación en los "Premios Goya" ya que está incluida en la categoría a la "Mejor Película Iberoamericana". Estos premios se realizarán en España el próximo 6 de marzo.

La revista Rolling Stone colocó a "La Llorona" como una de las mejores 20 películas estrenadas este año, está catalogada por la revista Nerdist como uno de los mejores largometrajes de terror del 2020, obtuvo un premio en el Festival de Cine de Guadalajara y ganó como "Mejor película en lengua extranjera" en la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, entre otros premios.

Si deseas ver la película puedes rentarla (Q41) o comprarla (Q163) en formato digital en Mowies.